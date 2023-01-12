В Москве произошло крайне необычное убийство

Главное: В Москве убили мужчину бильярдным кием. Преступление произошло в сауне.

Детали: В Москве произошло весьма необычное убийство. О нем пишут местные СМИ.

Как сообщается, инцидент случился накануне, 11 января.

В сауне «Афродита» поссорились два друга, началась драка, после чего один убил другого, проткнув его бильярдным кием. Бедолага скончался на месте до приезда врачей.

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Известно, что у него уже были проблемы с законом: в 2018-м году его приговорили к 1,5 годам колонии за половое сношение с подростком от 12 до 14 лет.

В тему: В Москве подросток выпрыгнул из окна военкомата, чтобы избежать призыва.