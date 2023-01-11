Канада Купит у США систему NASAMS для Украины

Главное: Министр обороны Канады Анита Ананд, пообщавшись с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пообещала средства для приобретения NASAMS для Украины. Эту систему планируют купить у США.

Детали: Правительство Канады планирует выделить средства на приобретение у США системы противовоздушной обороны NASAMS для нужд Сил обороны Украины. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

«Я пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сегодня утром и четко услышала: системы противовоздушной обороны являются главным приоритетом Украины. Именно поэтому Канада покупает у США передовую национальную зенитно-ракетную систему (NASAMS), чтобы передать ее Украине», — написала Анита Ананд в Twitter.

I spoke with Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov this morning and heard it directly: air defence systems are Ukraine’s top priority. That’s why Canada is purchasing a National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) from the United States to donate to Ukraine. pic.twitter.com/33bdHmcldb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 10, 2023

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