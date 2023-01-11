Движение Black Lives Matter сделало резонансное заявление

Главное: Движение Black Lives Matter сделало громкое заявление. Там призвали распустить полицию США.

Детали: Движение за права темнокожих Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение) отметилось громким заявлением. Там призвали распустить полицию.

В сообщении в Twitter говорится: «Мы не относимся с уважением к убийцам. Распустить всех полицейских. К черту полицию».

Стоит отметить, что данное заявление появилась в связи с Днем уважения к сотрудникам правопорядка, который отмечается в США 9 января.

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