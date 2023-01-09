В правительстве Германии рассказали о планах передать Украине танки Leopard 2

Главное: Германия пока что не планирует поставлять в Украину танки Leopard 2. Об этом заявили в правительстве страны.

Детали: В настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину, заявил представитель правительства на брифинге в понедельник, 9 января. Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. Одновременно США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.

Вице-президенты немецкого Бундестага выступили за поставку немецких основных боевых танков Leopard после обещания Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставку танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем.

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