Винницкий митрополит УПЦ передал лекарства и инвентарь в больницу

Главное: Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий передал медикаменты, лекарства и инвентарь в Жмеринскую центральную районную больницу.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua , архиерей посетил больницу 4 января и пообщался с директором заведения Ростиславом Боровским.

В больнице находятся на лечении жители, вынужденные переселенцы и пострадавшие в зоне боевых действий военные.

Врачи поблагодарили Винницкую епархию и Австрийский гуманитарный фонд «We care Teаm Austria», благодаря которым эти медикаменты и оборудование переданы и в ближайшее время начнут использоваться в лечении наших военных и всех пациентов в будущем.