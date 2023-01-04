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Новости > Во Львовской области произошло пьяное ДТП со смертельным исходов

Во Львовской области произошло пьяное ДТП со смертельным исходов

Агата Кловская
04.01.23 13:44
214
Во Львовской области произошло пьяное ДТП со смертельным исходов

Главное: ДТП произошло во Львовской области. Жертвой стал мужчина.

Детали: Рано утром минувшего вторника, 3 января, в поселке Куликов Львовской области произошло смертельное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Выяснилось, что 22-летний львовянин, управляя автомобилем Hyundai Sonata, выехал на полосу встречного движения, после чего вылетел на остановку общественного транспорта, где наехал на местного 55-летнего жителя.

Потом его машина толкнулась с автопоездом «Скания», запаркованным на обочине.

Увы, мужчина, на которого был совершен наезд, от полученных травм скончался на месте.

Уже известно, что водитель был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также то, что транспортное средство он угнал на площади Вичевой во Львове около пяти часов утра.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, открыли уголовное производство по ч.2 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый может получить до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Водитель уже задержан.

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В тему: В Хмельницком перевернулась машина скорой помощи.

Тэги: ДТП, авария, регионы, Львовская область, криминал

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