РФ стягивает новые военные подразделения в Крым для удержания оккупированных территорий

Главное: Россия перебрасывает на север Крыма все больше военных. Как отметили в разведке, они прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор на полуостров.

Детали: Россия передислоцирует к северу Крыма новые военные подразделения для удержания временно оккупированных территорий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

Он отметил, что оккупанты сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.

«В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, да называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории», — сказал Черняк.

Он отметил, что россияне стягивают на север Крыма новые военные подразделения. Также захватчики продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной части Херсонской области.

«Они проиграют, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия», — добавил Черняк.

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