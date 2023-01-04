На фоне войны в киевском метро в два раза снизилось число пассажиров

Главное: В 2022-м году в метро Киева вдвое сократилось число пассажиров. Произошло это на фоне войны.

Детали: На фоне продолжающейся в Украине войны в 2022-м году число пассажиров в метро Киева сократилось в два раза. Об этом сообщает КГГА.

Так, Киевский метрополитен перевез около 160 миллионов людей, тогда как в 2021-м году эта цифра была 319 миллионов человек.

Отмечается, что самой загруженной остается красная линия, а наименее загруженной – зеленая.

Информируется, что в новогоднюю ночь во время воздушной тревоги подземными станциями в качестве укрытия воспользовались около 5,2 тысяч человек, в том числе четыреста детей.

Сообщается, что инфраструктура метрополитена продолжает работать в круглосуточном режиме как укрытие и обеспечивать необходимыми условиями: питьевой водой, санитарными узлами и возможностью подзарядки гаджетов.

В тему: На некоторых станциях киевского метро сломались турникеты.