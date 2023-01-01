Епископ УПЦ рассказал, как простить обидчика

Главное: Прощать нужно так, как прощает нас Бог — всецело.

«Искренне кающегося человека Бог никогда не прощает частично. Более того, раскаявшийся и прощённый разбойник первым вошёл в рай. И даже нераскаивающихся людей Бог тоже прощает, стоит вспомнить Его страдания на Кресте и исполненные любовью слова в отношении распинателей: „Отпусти им: не ведят, что творят“ (Лк 23: 34)», — сказал владыка.

Он отметил, другое дело, когда такое прощение со стороны Бога становится не принятым самим человеком и он не получает по своей же вине всепрощающей благодати.

«Во-вторых, наше непрощение еще раз нам напоминает о нашем собственном печальном состоянии души. И оно в таком случае всегда болезненнее той обиды, которую нам нанёс человек. А значит всё внимание нашего ума в такой ситуации должно быть сосредоточено на нас самих, а не на обидевшем нас человеке. Поскольку главная проблема не во внешних факторах, а во внутренних. В болезненном состоянии нашей души, которая тоже делает зло другому человеку. Поскольку обида — это зло, только нами ложно оправданное. И корень этого зла произрастает из страсти гордыни, живущей в человеке», — пояснил архиерей.

Епископ Феодосий считает, что в таком случае нужно думать не об обиде, а о том, чтобы вымолить у Бога наше собственное прощение, поскольку прежде всего мы больны и, может, даже духовно умираем. «А искренне просящий прощения находится в отношении Бога в таком же состоянии вины, как и обидевший его человек», — добавил он.

«Такое положение человека и осознание самого себя смягчает его сердце, и он уже по-другому смотрит на своего обидчика. Искренне просящий прощения у Бога не может искренне не простить своего обидчика. В раю не смогут находиться обижающиеся», — констатировал иерарх УПЦ

«Нужно „хранить свой ум“, как говорит нам святоотеческое духовное наследие. Один раз простить, а потом только следить за своим умом и сердцем и никогда не принимать и не сочетаться с помыслом обиды, который выйдет из нашего сердца или будет стучаться в наше сознание со стороны дьявола. Отсекать его каждый раз Иисусовой молитвой до тех пор, пока он не исчезнет. Тогда эта проблема потихоньку будет решена», — продолжил он.

Владыка обратил внимание, что важно правильно относится к самому обидчику. «Ведь он, прежде всего, больной и неопытный в духовной жизни. И нуждается с нашей стороны в сострадании и понимании его духовной болезни, а значит и в любви. Он и есть тот наш ближний, который нуждается в нашей помощи как никто другой», — пояснил архиерей.

«Только простивший войдёт в понимание и опыт того, что такое любовь Божия и Кто такой Господь», — подытожил епископ Феодосий.