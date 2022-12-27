Украинцам рассказали, будет ли свет на Новый год

Главное: Украинские власти ежедневно готовятся к новым массированным обстрелам со стороны РФ. Если обстрелов не будет, новогодние праздники могут пройти без аварийных отключений света.

Детали: Сейчас есть все шансы на то, что Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений», — сказал Шмыгаль.

Премьер пояснил, что украинские власти ежедневно готовятся к новым массированным обстрелам со стороны РФ, ведь, по его словам, сейчас Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему и произойти это может когда-либо: сегодня, завтра или даже в канун Нового года.

«Враг стремится не только вывести из строя очередную подстанцию или линию электропередач. Он, прежде всего, нацелен сеять страх и панику. Но ему это не удастся», — добавил премьер.

В тему: В энергосистеме Украины сократился дефицит мощности.