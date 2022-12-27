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Новости > В Индии загадочно погиб самый богатый депутат России

В Индии загадочно погиб самый богатый депутат России

Агата Кловская
26.12.22 16:34
217
В Индии загадочно погиб самый богатый депутат России

Главное: В Индии нашли труп самого богатого депутата РФ Павла Антова. Состояние погибшего оценивали более чем в 10 млрд рублей.

Детали: В Индии нашли тело самого богатого депутата России Павла Антова. Его тело лежало лужи крови под окнами отеля, где он отмечал свой 65-летний юбилей.

Российский Телеграм-канал Shot сообщает, что тело миллиардера Антова нашли в субботу в Райагаде (штат Одиша). Предварительно установили, что самый богатый депутат РФ выпал с третьего этажа.

Накануне умерший прилетел в Индию еще с тремя российскими туристами, чтобы отметить свое 65-летие. Впрочем, после празднования в гостиничном номере нашли друга Антова. Он лежал без сознания посреди пустых бутылок с алкоголем. По дороге в больницу друг миллиардера скончался.

Через некоторое время нашли тело Антова. Индийская полиция не исключает, что Павел Антов мог впасть в депрессию из-за смерти друга и наложить на себя руки.

Павел Антов — депутат законодательного собрания Владимирской области, вице-президент группы компаний «Владимирский стандарт». В 2018 году «Форбс» оценил его заработок в 10 млрд рублей. Тогда Антов возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России.

В тему: В России сгорел нелегальный дом престарелых — погибли десятки людей.

Тэги: Индия, Россия, смерть, депутат, Павел Антов

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