В Ровенской области сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

В Киеве УПЦ передала 250 продуктовых наборов для переселенцев

Предстоятель УПЦ в 2022 году возглавил более 200 богослужений, освящение новых храмов и канонизацию святого

УПЦ в 2022-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов

Сегодня верующие УПЦ празднуют день памяти святителя и чудотворца Спиридона

В УПЦ рассказали о социальной деятельности Церкви в условиях войны

С начала войны в 2022 году в УПЦ погибли 7 священнослужителей, разрушены 75 храмов и 8 обителей

На Черниговщине верующие УПЦ передали на передовую гуманитарную помощь

Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья

В Киеве и области продолжают экстренно выключать свет

В ближайшие дни или часы Россия снова массированно ударит по Украине

Западные СМИ узнали о подготовке Зеленским мирного плана к февралю

Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила

В «Укрэнерго» рассказали о ситуации в энергосистеме

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 101 430 солдат

Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди

21.12.22 16:29

Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского

24.12.22 14:03

Как оказалось, самая плачевная ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области

21.12.22 13:26

Киевлянам намекнули, что в вопросе электричества в городе таки есть позитив

20.12.22 10:07

В Белом доме рассказали здоров ли Байден

20.12.22 16:45

Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку

22.12.22 13:14

В Мурманске загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», — СМИ

20.12.22 11:33

Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW

19.12.22 15:59

В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны

19.12.22 16:48

Украинцев предупредили о новом росте цен

20.12.22 13:24

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней