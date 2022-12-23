Иран намерен нарастить поставки передовых вооружений РФ, — разведка Израиля

Главное: Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России. По информации израильской разведки, Иран намерен нарастить поставки передовых вооружений РФ.

Детали: Иран готовит расширение поставок передовых видов вооружений России. Об этом заявил глава израильской разведки (Моссад) Давид Барнеа на церемонии награждения отличников службы, сообщают Вести.

По его словам, Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России.

При этом Иран пытается скрыть эту деятельность под занавесом секретности«, — заявил Барнеа.

Также глава Моссада рассказал о попытках Ирана нарастить ядерный потенциал.

«Мы по разным каналам предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащении урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружеские Израиля мусульманские страны региона», — отметил он.

В тему: Иран отрицает поставки оружия России.