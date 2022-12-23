Киевлянам рассказали, как обстоит ситуация с электричеством, отоплением и водой

Главное: Киев продолжает жить в аварийном режиме. Стало известно, как складывается ситуация с электричеством.

Детали: В Киеве из-за войны ситуация в ЖКХ остается непростой. Об этом поведал начальник КГВА Сергей Попко.

Чиновник сказал: «Тепло- и водоснабжение подается во все районы столицы в штатном режиме. Положительной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более сознательному потреблению электроэнергии жителями города».

При этом он отметил: «На верхних этажах обесточенных многоэтажек возможно пониженное давление воды. Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений».

Жителей Киева просят: «Не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на сеть. Лишь экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям».

В тему: В Киеве и области продолжают экстренно выключать свет.