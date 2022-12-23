В Киеве и области продолжают экстренно выключать свет

Главное: В Киеве и области продолжают действовать экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют, сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

Детали: В Киеве и области сегодня, 23 декабря, продолжают действовать экстренные отключения света, графики плановых отключений пока не действуют. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

«В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

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