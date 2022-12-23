В ближайшие дни или часы Россия снова массированно ударит по Украине

Главное: Новая массированная атака России может состояться в ближайшие дни. Такой прогноз дает эксперт.

Детали: Новая массированная атака России на объекты Украины может состояться в ближайшие дни. Как прогнозирует военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, не исключено, что суммарный залп РФ при этом составит от 70 до 90 ракет, передает 24 канал.

По мнению эксперта, для атаки Россия, скорее всего, использует бомбардировщики Ту-95, «Калибры» и противокорабельные ракеты, а также применить иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

«Есть информация, что подготовка к таким ударам действительно ведется. К сожалению, это прогнозируемо, ведь понятно, что до конца года российский агрессор не будет медлить с тем, чтобы испортить украинцам Рождество и Новый год», — заявил Мусиенко.