В Украине более 20 тысяч студентов переведут на бюджет

Главное: МОН завершает первый этап перевода на обучение по госзаказу детей погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, а также детей жителей особо опасных территорий.

Детали: В Министерстве образования и науки Украины сообщают, что более 21 тыс. студентов будут переведены на бюджетную форму обучения.

«МОН завершает первый этап перевода на обучение по государственному заказу детей погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, а также детей жителей особо опасных территорий, которые отнесены к учреждениям профессионального перед высшим и высшего образования до 2021 года включительно», — разъяснил министр образования Сергей Шкарлет.

Отмечается, что, по состоянию на 21 декабря, за счет внутреннего перераспределения мест между учреждениями профессионального предвысшего и высшего образования, подчиненных минобразования, предоставлено разрешение для перевода на обучение по государственному заказу почти 21048 соискателей, из них 18887 на дневную форму обучения и 2161 — на заочную.

Шкарлет отметил, что полностью удовлетворены потребности в переводе на места госзаказа по всем степеням, кроме бакалавра (остаток потребности по образовательной степени «бакалавр» — 902 места), но этот вопрос в ближайшее время будет разрешаться за счет дополнительных мест государственного заказа.

В тему: Почти половина украинских детей из-за войны вынуждены учиться за границей.