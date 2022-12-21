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Новости > Стали известны главные задачи визита Зеленского в США

Стали известны главные задачи визита Зеленского в США

Агата Кловская
21.12.22 16:22
107
Стали известны главные задачи визита Зеленского в США

Главное: В ОП назвали главные задачи визита Зеленского в США. Михаил Подоляк отметил, что визит Зеленского в США активизирует и оптимизирует ключевые сферы военного сотрудничества.

Детали: Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в США после того, как глава государства вчера побывал в Бахмуте, очень символичен. Об этом Подоляк сказал в комментарии Reuters.

По его словам, визит Зеленского, в частности переговоры с президентом Джо Байденом, дадут возможность объяснить реальную ситуацию в Украине, какое оружие нужно Киеву для борьбы с Россией и зачем оно нужно Украине.

«Во-первых, и сам визит, и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высоком уровне доверия между странами. Во-вторых, это наконец-то положит конец попыткам российской стороны доказать якобы нарастающее охлаждение в наших двусторонних отношениях», — отметил Подоляк.

Третья задача, как заявил, советник главы ОП, это то, что Зеленский сможет показать американской политической элите реальный масштаб войны и важность ее должного завершения.

Четвертым моментом Подоляк назвал потребность в оружии.

«Важно лично объяснить, зачем нужны те или иные виды оружия. В частности, бронетехника, новейшие системы ПРО и ракеты большой дальности», — отметил он.

По мнению Подоляка, визит Зеленского в США «активизирует и оптимизирует ключевые сферы военного сотрудничества, дополнительно мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко нарисует картину будущего, если война не будет закончена правильно».

В тему: В Кремле нервно отреагировали на встречу Зеленского с Байденом.

Тэги: США, Украина, политика, Джо Байден, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, война в Украине

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