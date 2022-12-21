В России назвали летальность во время войны в Украине рекордно низкой

Главное: Сергей Шойгу прокомментировал потери РФ в войне. Он назвал летальность рекордно низкой.

Детали: Во время выступления на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу прокомментировал потери во время войны в Украине. Так, чиновник заявил, что летальность является рекордно низкой.

Министр обороны РФ сказал, что медики достигли летальности в госпиталях менее 0,5%.

Уверяется, что «первая помощь оказывается в течение 10 минут, в медицинские подразделения раненые попадают в течение одного часа, а в военные госпитали в течение первых суток».

Он добавил: «Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины».

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