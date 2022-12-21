Россия уже «отработала» нанесение массированного ядерного удара

Главное: Россия вновь говорит о ядерном ударе. Его уже «отработали».

Детали: В России вновь заговорили о ядерном ударе. Об этом, выступая на коллегии Минобороны, высказался глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны доложил, что российская ядерная триада в 2022-м году в ходе специальных учений «успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику».

По его словам, он может стать ответом на «применение противником оружия массового поражения».

Кроме этого, отмечается, что в 2023-м году в состав авиационных стратегических ядерных сил поступят три модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М.

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