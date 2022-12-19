Молдова ожидает нападения со стороны РФ в 2023 году

Главное: РФ рассматривает сценарий вторжения в Молдову в начале 2023 года. Об этом заявил глава Службы информации и безопасности.

Детали: Российская Федерация рассматривает сценарий вторжения в Молдову в начале 2023 года. Его реализация зависит от развития событий в войне Украины, заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяце в интервью телеканалу TVR Moldova. Информация также подтверждается на сайте СИБ.

Мустяце рассказал, что молдавская спецслужба изучает разные версии развития событий, среди которых есть вероятность того, что российские войска попытаются захватить север Украины, а в случае успеха — дойти до Молдовы.

«Вопрос не в том, сделает ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале, либо позже — в марте-апреле. Но, судя по информации, что есть у нас, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда с ясностью можно будет сказать, что да, они собираются прийти сюда, соединиться. Что будет после этого, их намерения относительно Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск», — сказал Мустяце.

Также руководитель молдавской спецслужбы отметил, что самый большой в Европе склад боеприпасов, расположенный в селе Колбасна в Приднестровском регионе, очень тщательно охраняют российские военные. По одному из предположений главы СИБ, Россия намерена использовать эти боеприпасы в возможной военной конфронтации.