Эксперты дали прогноз на финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре

Главное: Кто же выиграет ЧМ-2022 по футболу? Прогноз дали эксперты.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик Стэдиум».

Стартовый свисток в битве Аргентины и Франции прозвучит в 17-00 по Киеву.

На победу аргентинцев в основное время ставят 2,8 к 1, на ничью – 3 к 1, а на триумф французов – 2,7 к 1.

На то, что чемпионами мира станет Аргентина, ставят 2 к 1, а на общий успех Франции – 1,8 к 1.

Самым вероятным исходом основного времени считают счет 1-1, на который ставят 5,8 к 1.

Наибольшие шансы забить имеют Лионель Месси (2,6 к 1) и Килиан Мбаппе (2,87 к 1).

В тему: На аренах ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя.