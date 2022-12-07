Россия оказалась среди лидеров по скорости распространения ВИЧ

Главное: РФ оказалась в пятерке стран по скорости распространения ВИЧ. Лидирует ЮАР.

Детали: Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу поведала о ситуации с заразой в мире. Названа пятерка стран с самой высокой скоростью распространения данной смертельной инфекции по итогам 2021-го года.

В список попала и Россия: в ней зафиксировали 3,9% всех зарегистрированных случаев болезни в мире, это полтора миллиона человек.

Обгоняют РФ ЮАР (14%), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

В тему: Выявлен новый штамм ВИЧ.