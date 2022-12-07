Священники УПЦ доставили гуманитарную помощь в Изюм и Славянск

Главное: Священники Киевской и Черновицко-Буковинской епархий Украинской Православной Церкви доставили гуманитарную помощь в Изюм Харьковской области и Славянск на Донбассе.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , помощь была собрана особыми трудами Благотворительного фонда Польской Автокефальной Православной Церкви Элеос в сотрудничестве с Американской Православной Церковью и международным православным фондом IOCC.

Также к сбору присоединились прихожане столичного Покровского прихода в Бортничах и жители села Заря Ровенской области.

Гуманитарный груз из Варшавы доставили священники УПЦ — глава отдела по делам семьи Киевской епархии и настоятель Покровского прихода в Бортничах протоиерей Алексей Годун и клирик кафедрального собора в честь Сошествия Святого Духа в Черновцах диакон Сергей Козар.

Часть груза была передана в Вознесенский собор Изюма, помощь в Славянске была передана местным волонтерам для передачи в Бахмут и часть груза была доставлена в скит во имя святого Иоанна Шанхайского села Адамовка.

Также священнослужители-волонтеры посетили городскую больницу Песчанской иконы Богоматери и военный госпиталь Изюма и передали медицинские средства, продукты для нужд защитников и жителей города и прифронтовой зоны.