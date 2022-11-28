Лондон предоставит новую поддержку Киеву в вопросе ПВО

Главное: Лондон намерен нарастить поддержку Киева. По словам главы британского правительства, он гордится тем, что Великобритания с начала войны стоит рядом с Украиной.

Детали: Великобритания останется союзником Украины и будет оказывать поддержку в войне против Российской Федерации. Об этом говорится в обнародованной выдержке из первой крупной внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, пишет Reuters.

Глава британского правительства подчеркнул, что не будет менять политику бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс по поводу помощи Украине.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», — сказал политик.

Сунак также пообещал, что Лондон предоставит новую поддержку Киеву в вопросе противовоздушной обороны.

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