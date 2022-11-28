Погода продолжит «напрягать» украинцев

Главное: Погода в Украине не радует. Снова пойдет снег.

Детали: В понедельник, 28 ноября, в Украине сохранится неприятная погода. О ней поведали в Гидрометцентре.

Ожидается гололед и мокрый снег.

Сила ветра составит 3-8 метров в секунду.

В северных областях ночью будет от 1 мороза до 2 тепла, а днем от 0 до плюс 2.

На западе страны ночью ожидается от минус 1 до плюс 1, а днем от 1 мороза до 4 тепла.

В восточных областях ночью будет от минус 1 до плюс 3, а днем 1-5 тепла.

На юге Украины ночью будет от 0 до плюс 4, а днем 4-7 тепла.

В центральных областях ночью прогнозируют от 2 мороза до 2 тепла, а днем плюс 1-3.

В Киеве будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег и дождь в течение суток. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Температура будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла.

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