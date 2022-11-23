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Новости > Украинцам объяснили необходимость отключения света

Украинцам объяснили необходимость отключения света

Агата Кловская
22.11.22 15:26
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Украинцам объяснили необходимость отключения света

Главное: На данный момент в Украине ситуация с производством электроэнергии стабильная, но графики отменять никто не спешит. В «Укрэнерго» объяснили необходимость отключения света.

Детали: В настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии. Об этом на брифинге заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, после каждой массированной ракетной атаки россиян нужно время, чтобы сначала заживить большинство потребителей и восстановить возможность доставлять им электроэнергию.

Затем до трех дней необходимы графики аварийных отключений, чтобы энергосистема работала стабильно. Далее графики аварийных отключений замещаются плановыми, которые действуют и сейчас.

«То есть ситуация на сегодняшний день стабилизирована и сегодняшние графики отключений у нас связаны в основном с тем, что в Украине из-за массовых повреждений электростанций есть дефицит генерирующих мощностей — по-простому — дефицит производства электроэнергии», — сказал Кудрицкий.

Таким образом, Украина не может сгенерировать в энергосистему столько электроэнергии, сколько потребители хотели бы потребить. Плановые графики отключения света нужны для того, чтоб сохранить в энергосистеме баланс между физическим потреблением и созданием электроэнергии. Так, если баланс нарушается, существует риск коллапса энергосистемы.

«Этими графиками мы делаем так, чтобы у украинцев был свет, это наш важный инструмент в условиях дефицита, чтобы энергосистема могла стабильно работать», — добавил глава правления.

По его словам, сейчас графики вводятся в плановом режиме. «Укрэнерго» дает команду с вечера на следующий день для облэнерго. В задачу компаний входит по заранее сложившимся спискам потребителей осуществить отключение. Кудрицкий добавил, что отключения будут плановыми, если все распределительные компании будут выполнять графики отключений.

Кроме того, Кудрицкий отметил, что завтра прогнозируется очень краткосрочное (полдня), но очень резкое похолодание. Компании будут известны объемы ограничений на этот период чуть позже. Затем ожидается небольшое потепление, которое, как правило, дает эффект определенного уменьшения потребления, а значит, и систему сбалансировать будет легче.

«Поэтому делаем важное примечание, что при отсутствии новых массированных ракетных атак ожидаем, что ситуация будет стабильной и отключение электроэнергии потребителям будут происходить в плановом режиме и будут умеренными и вкладываться в наш 4-х часовой стандарт», — добавил он.

В тему: В одной из областей Украины ввели экстренные отключения света.

Тэги: общественное телевидение, Укрэнерго, новости Украины, война в Украине, отключение света

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