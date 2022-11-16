Священники Волынской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь жителям Николаевщины и в Святогорскую лавру

Главное: Священники Волынской епархии Украинской Православной Церкви доставили почти 5 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Николаевщины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, гуманитарную помощь собрали православные общины апостола Андрея Первозванного села Струмовка, храма великомученика Димитрия Солунского села Вишнев и Казанского храма села Оздениж.

Доставили помощь архимандрит Илья (Вишневский), протоиерей Степан Ярема, иеромонах Кирилл (Видрич) и священник Павел Чамахуд.

Гуманитарный груз духовенство епархии доставило в «Николаевский центр социальной помощи». Сейчас там нашли приют более ста человек, у которых война забрала дома.

Часть помощи передали епископу Новобугскому Варнаве, викарию Николаевской епархии и протоиерею Игорю Голубу для пострадавших от войны николаевцев.

Также клирики Волынской епархии УПЦ священник Назарий Приймак и протоиерей Сергей Сижук в очередной раз доставили в Свято-Успенскую Святогорскую лавру полуторатонный гуманитарный груз.

Стараниями прихожан храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» села Броница и храма в честь Рождества Божьей Матери города Камень-Каширский удалось собрать строительные материалы для восстановления разрушенных в результате войны помещений обителей и продуктов питания для монахов и беженцев.

«Люди очень активно снова присоединились к благотворительному собранию. Кто-то приносил строительные материалы, которые имели дома, кто покупал самостоятельно, кто оставлял пожертвования на их приобретение. Но каждый из наших прихожан хотел хоть небольшую частицу посильной помощи передать в святую лавру. К тому же у нас в Бронице со времени строительства храма осталось немало минеральной ваты для утепления помещений. Всю ее с общиной решили тоже передали в Святогорскую обитель», — рассказал священник Назарий Приймак.

Всего из Волыни собрали и закупили около 300 кг гвоздей, 100 кг шурупов, минеральную вату для утепления кровли, другие строительные материалы на общую сумму более 80 тысяч гривен. Кроме того, небезразличные верующие в очередной раз собрали для насельников Святогорской лавры продукты питания.

«Сегодня Лавра активно готовится к зиме, поэтому продолжаются работы по восстановлению поврежденных жилых корпусов и храмов. В то же время монахи продолжают помогать освобожденным от российской оккупации Святогорску и окрестным селам, восстанавливая дома, в которые сегодня уже возвращаются люди», — подытожил отец Назарий.