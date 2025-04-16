Ученые разгадали секрет боулинга

Эксперты из Массачусетского технологического института в США рассказали, каким должен быть идеальный бросок в боулинге. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что созданная учеными математическая модель, построенная на шести дифференциальных уравнениях, основанных на уравнениях Эйлера для вращающегося твердого тела, дает возможность точно определить оптимальное место попадания шара, необходимое для совершения страйка (когда все десять выставленных кеглей выбиваются игроком с первого удара).

Сказано: «Смоделированная система может стать полезным инструментом для игроков, тренеров, производителей снаряжения и организаторов турниров. Предсказание траектории шара с высокой точностью открывает путь к новым стратегиям выигрыша и конструкциям оборудования».

Указывается, что данная модель учитывает физику движения самого шара.

Добавляется, что в расчет принимаются такие параметры, как форма и распределение масляного покрытия на дорожке, которое сильно варьируется между турнирами и создает трение – важнейший фактор в управлении траекторией броска.

Информируется при этом, что еще одним компонентом модели стал так называемый «запас на ошибку» (miss-room), позволяющий компенсировать естественные неточности бросков. Это делает расчеты более реалистичными и применимыми в реальной игре: игроки смогут найти стратегию, подходящую именно им.

Во время своей работы специалисты столкнулись с трудностями при описании движения слабо асимметричного шара и адаптации сложных уравнений под язык и измерения, доступные обычным игрокам.

Теперь американцы хотят повысить точность модели, добавив факторы вроде неровностей дорожек, а также сотрудничать с профессионалами отрасли для адаптации системы под практическое использование.

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