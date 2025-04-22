Трамп сделал заявление по поводу соглашения между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп считает, что существуют «очень хорошие» шансы на заключение какого-то «мирного соглашения» между Россией и Украиной. Об этом политик заявил во время пасхального мероприятия в Белом доме, сообщает Европейская правда.

На вопрос о возможных деталях мирного соглашения, которое США предлагают заключить между Украиной и Россией, Трамп пообещал объявить полные детали в течение следующих трех дней.

«Но у нас были очень хорошие встречи по Украине и России», — сказал американский лидер.

Отвечая на вопрос о возможности заключения мирного соглашения на этой неделе, Трамп ответил утвердительно.

«Есть очень хороший шанс», — сказал президент США.

Напомним, Трамп надеется, что Украина и Россия заключат перемирие уже на этой неделе.