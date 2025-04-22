Путин разрешил конфискацию имущества за «дискредитацию» армии

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который предусматривает конфискацию имущества у осужденных за так называемую «дискредитацию» армии РФ, призывы к санкциям против России или содействие международным организациям, не признанным Москвой. Соответствующий закон опубликовали на официальном сайте правовых актов РФ.

Закон дополняет ряд уголовных статей новым мотивом — «из корыстных побуждений или по заказу». В таких случаях за «дискредитацию» армии (ст. 280.3 УК РФ) предусмотрено наказание до семи лет колонии без этапа административной ответственности, как было ранее.

За оказание помощи международным организациям, не признанным РФ, в исполнении решений о уголовном преследовании российских чиновников и военных, согласно новому закону, также будут сажать на срок до семи лет. Тем, кто призывает к санкциям против России, грозит до пяти лет лишения свободы (или штраф до трех миллионов рублей).

Авторы закона, поданного в Госдуму РФ в марте, заявили, что цель инициативы — «защита суверенитета России».

По данным правозащитных организаций, с 24 февраля 2022 года по 24 марта 2025-го в России и оккупированном Крыму открыли более 11 тысяч административных дел о «дискредитации» армии. В первом квартале 2025 года зафиксировано как минимум 350 таких дел, чаще всего — в Москве, Санкт-Петербурге и в временно оккупированном Крыму. Наказание назначают в 80% случаев. За повторное «нарушение» открыли уже более 200 уголовных дел. Теперь за эти действия сразу будут наказывать лишением свободы и конфискацией имущества.

Напомним, россиянину приснился Зеленский и его... оштрафовали.