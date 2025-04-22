В Украине решили «потрусить» владельцев криптоактивов

В Верховной Раде хотят собирать налоги с доходов украинцев от криптовалют. Депутаты готовят модель для рынка. Об этом сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

Гетманцев сообщил, что законопроект о виртуальных активах рассмотрят на комитете 24 апреля.

«Сложный документ, который объединяет все основные вопросы по криптоактивам. Регулирование обращения, статус регуляторов, налогообложение», — написал он.

В частности, предложена самая «простая» модель налогов — налогообложение прибыли. «То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов», — пояснил депутат от «Слуги народа».

Кроме того, предусмотрен переходный период.

«Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом», — добавил Гетманцев.

Напомним, в НБУ объяснили, станет ли криптовалюта платежным средством в Украине.