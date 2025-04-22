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Новости > Цены на нефть потихоньку ползут вверх

Цены на нефть потихоньку ползут вверх

Агата Кловская
22.04.25 16:07
268
Цены на нефть потихоньку ползут вверх

Во вторник, 22 апреля, в мире снова дорожает нефть. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Сегодня днем цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,24% до 67,08 долларов за баррель.

Отметим, что стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть WTI подскочила на 1,44% до 63,31 доллара за баррель.

Эксперт XS Антонио Ди Джакомо пояснил: «Возможность заключения сделки со стороны США, которая позволит возобновить экспорт иранской нефти, вызвала «медвежьи» ожидания среди инвесторов, которые ждут увеличения мирового предложения нефти».

Ранее мы писали, что цены на нефть продолжают стабильно расти.

Тэги: мир, экономика, нефть

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