Появилось видео допроса двух китайских пленных

Служба безопасности Украины провела допрос китайских солдат, которые попали в плен в Украине. Они рассказали о том, как попали в плен. Видео допроса опубликовал президент Владимир Зеленский в Telegram.

На видео у гражданина Китая спрашивают, принимал ли он непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины. На что один из них ответил, что его захватили в плен во время первого боевого задания, и что до этого он не участвовал в боях. Он также заявляет, что до этого не держал оружие в руках.

Другой пленный рассказал, что ему 34 года, и он родом из провинции Хенан. По его словам, они сдавались в плен втроем — двое китайцев и один россиянин. Также было еще двое китайцев, но они потерялись на поле боя.

Более того, по его словам, он был спасен украинскими военными. Ведь уже когда они сдались в плен, то попали под обстрел россиян — оккупанты сбросили взрывчатку с газом на их укрытие. В этот момент украинский военный прибежал и вытащил его.

Напомним, стало известно, как Россия вербует китайцев для войны против Украины.