Синоптики предупредили украинцев о возвращении дождливой погоды

В ближайшие дни в Украине изменится погода. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что в среду, 23 апреля, в большинстве западных областей, днем и в юго-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет без осадков. Ночью и утром в большинстве южных и восточных областей местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 21-26 тепла, в западных областях и на побережье морей плюс 17-22.

В Киеве завтра будет сухо, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 23-25 тепла.

Также информируется, что в четверг, 24 апреля, в Украине ночью будет без осадков, днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром на востоке страны туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 21-26 тепла, в Карпатах и на побережье морей плюс 15-20.

В украинской столице послезавтра ночью будет без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 23-25 тепла.

Ранее мы писали, что вопреки погоде в Ужгороде начали цвести сакуры.