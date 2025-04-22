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Новости > В Windows 11 обнаружили секретную функцию

В Windows 11 обнаружили секретную функцию

Александр Панько
22.04.25 15:18
247
В Windows 11 обнаружили секретную функцию

В операционной системе Windows 11 нашли скрытую функцию. Об этом пишет портал WindowsLatest.  

Сообщается о том, что она дает возможность добавить кнопку «Завершить задачу» в контекстное меню панели задач, что упрощает завершение работы зависших приложений, устраняя необходимость обращения к «Диспетчеру задач».

Эксперты поясняют, что для активации кнопки пользователям необходимо перейти в настройки: «Параметры» – «Система» – «Для разработчиков» – «Завершить задачу».

Добавляется, что после активации кнопка становится доступной в контекстном меню – просто следует нажать правой кнопкой мыши по значку приложения на панели задач.

Также говорится, что кнопка «Завершить задачу» инициирует команду WM_CLOSE для корректного завершения работы приложения.

Указывается, что в случае его неответа используется TerminateProcess для принудительного завершения.

Впрочем, важно помнить, что эта функция не распространяется на системные процессы, такие как «Проводник», для которых завершение работы по-прежнему требует использования «Диспетчера задач».

Резюмируется, что данная функция позволит пользователям оперативнее закрывать зависшие задачи, не вызывая «Диспетчер задач».

Ранее мы писали, что Microsoft продолжит поддерживать Украину и в этом году.

Тэги: мир, технологии, Windows 11

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