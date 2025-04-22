Япония впервые с 1999-го года начала закупать рис из-за его дефицита. Товар поставляют из Южной Кореи.

По словам экспертов, дефицит риса в Японии привел к тому, что цены на него начали быстро расти.

Известно, что через японское представительство южнокорейской сельскохозяйственной федерации NongHyup в страну поставлено две тонны риса и в ближайшее время будет завезено еще двадцать тонн.

Добавим, что в прошлом феврале средняя розничная цена на рис в Японии выросла почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее.

Ранее в ООН дали тревожный прогноз по поводу мировой экономики.