На Ровенщине верующие УПЦ собрали гуманитарную помощь для жителей деокупированных территорий

Главное: На Ровенщине прихожани Свято-Сергеевского храма На Ровенщине прихожани Свято-Сергеевского храма УПЦ в Корце собрали и передали гуманитарную помощь жителям освобожденных от оккупации территорий Украины.

«Каждый из нас называет себя христианином и верующим человеком, но наша вера без дел мертва. Именно помогая ближнему, проявляем свою веру и подлинную христианскую любовь. Важно в то время, когда Украина страдает от российской агрессии, стать едиными, ведь в единстве сила. Пусть всех хранит Господь», — поделился настоятель храма иерей Ярослав Холодницкий.

Как сообщалось ранее, на Ровенщине в селе Шпанив Свято-Варваровский приход Украинской Православной Церкви собрал средства для нужд ВСУ. Деньги пойдут на приобретение материалов для плетения маскировочных сеток.