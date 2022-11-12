На Ровенщине верующие УПЦ собрали гуманитарную помощь для жителей деокупированных территорий

Главное: На Ровенщине прихожани Свято-Сергеевского храма УПЦ в Корце собрали и передали гуманитарную помощь жителям освобожденных от оккупации территорий Украины.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Пимена тонну овощей, круп, консервации передадут жителям деоккупированных Николаевской и Харьковской областей.
«Каждый из нас называет себя христианином и верующим человеком, но наша вера без дел мертва. Именно помогая ближнему, проявляем свою веру и подлинную христианскую любовь. Важно в то время, когда Украина страдает от российской агрессии, стать едиными, ведь в единстве сила. Пусть всех хранит Господь», — поделился настоятель храма иерей Ярослав Холодницкий.
Как сообщалось ранее, на Ровенщине в селе Шпанив Свято-Варваровский приход Украинской Православной Церкви собрал средства для нужд ВСУ. Деньги пойдут на приобретение материалов для плетения маскировочных сеток.
В тему: В епархиях УПЦ оказывает помощь переселенцам, больницам, воинам и всем нуждающимся.