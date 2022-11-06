В Сумах освятили новый храм УПЦ в честь преподобного Сергия

Главное: В Сумах освятили новопостроенный храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Сергия Радонежкого.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, чин Великого освящения храма совершил митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий.

После освящений в новом храме была отслужена Божественная литургия.

В своей проповеди владыка рассказал верующим о значении храма как места особого присутствия Божьего в жизни каждого христианина.

За богослужением духовенство и верующие молились за прекращение войны и мир в Украине.

Владыка вручил церковные награды настоятелю и благотворителям, которые потрудились в строительстве и украшении нового храма.