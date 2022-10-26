Ученые назвали лучший возраст, когда лучше бросать курить

Главное: Назван лучший возраст, чтобы избавиться от курения. Те, кто бросил курить в возрасте от 35 до 44 лет, показали на 21% более высокий уровень смертности.

Детали: Исследователи выяснили, что те, кто бросил курить в более позднем возрасте, по-прежнему получали значительные преимущества, но их уровень смертности превышал тех, кто бросил курить до достижения 35-летнего возраста. Об этом пишет Science Alert.

Например, те, кто бросил курить в возрасте от 35 до 44 лет, показали на 21% более высокий уровень смертности по любой причине по сравнению с теми, кто никогда не курил. А у тех, кто бросил курить в возрасте от 45 до 54 лет, смертность от всех причин была на 47% выше, чем у никогда не куривших.

«Среди мужчин и женщин из различных расовых и этнических групп нынешнее курение было связано как минимум с вдвое большей смертностью от всех причин, чем никогда не курившие», — отметили авторы.

Они заявили, что отказ от курения, особенно в более молодом возрасте, был связан со значительным снижением относительной избыточной смертности, связанной с продолжением курения«.

«Уже давно известно, что чем раньше курильщик бросит курить, тем лучше. Однако теперь можно более точно указать возраст, в котором курильщик бросает курить», — добавили ученые.

В тему: Стало известно, почему у людей появляется тяга к курению.