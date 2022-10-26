Резников назвал три этапа войны в Украине

Главное: В Миноброны назвали три этапа войны в Украине. Алексей Резников отметил, что ВСУ будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность войск РФ снизится.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что борьбу Украины против РФ можно условно поделить на три этапа. Завершающим является освобождение оккупированных населенных пунктов. Об этом он сказал интервью NHK.

По словам министра, первый этап борьбы Украины против агрессии РФ заключался в сдерживании войск РФ, а второй — сводился к стабилизации линии фронта.

Резников отметил, что на данный момент ситуация находится на третьем этапе — проведении контрнаступательной операции, в ходе которой ВСУ освобождают свои территории.

Министр обороны заявил, что деоккупанция земель на юге замедлилась, так как оккупанты используют оросительные каналы в качестве траншей.

Он сказал, что ВСУ будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность войск РФ снизится.

По словам Резникова, Украина имеет реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий.

В тему: Названа причина замедления продвижения ВСУ на южном направлении.