Главное: Премьер-министр Норвегии защищает Россию. Он выступил против ее изоляции.

Детали: Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере начал защищать Россию. Выступая в парламенте страны, он высказался против ее изоляции.

Чиновник сказал: «В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с ней».

Он добавил: «Отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования по Украине. Сегодняшняя политическая ситуация в мире является самой сложной со времен Второй мировой войны».

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