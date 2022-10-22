«Я больше не могу так существовать». Застрелился ректор Киевского университета им. Гринченко

Главное: Под Киевом застрелился ректор Киевского университета имени Гринченко Виктор Огневьюк. Найдена предсмертная записка.

Детали: У себя дома под Киевом найден застреленным ректор Киевского университета имени Гринченко Виктор Огневьюк. Полиция считает основной версией самоубийство. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

На месте была найдена записка со словами: «Я больше не могу так существовать. Простите меня. Пусть мои студенты поймут мой выбор».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»