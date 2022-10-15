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Новости > Львовский митрополит УПЦ призвал усилить молитву за народ и защитников Украины

Львовский митрополит УПЦ призвал усилить молитву за народ и защитников Украины

Александра Кудрявцева
15.10.22 14:45
128
Львовский митрополит УПЦ призвал усилить молитву за народ и защитников Украины
Главное: Призываю всех усилить молитву за многострадальный украинский народ, за защитников на передовой, которые защищают от врага, за здоровье и скорейшее выздоровление раненых.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, об этом сказал митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) после обстрелов Украины 10 октября.
 
«В последние дни стали свидетелями того, что российские власти проводят последовательную человеконенавистническую политику истребления украинского народа, осуществляя массированные обстрелы мирных городов нашей Украины даже в глубоком тылу и разрушая критическую инфраструктуру, от которой зависит жизнеобеспечение населения», — сказал митрополит Филарет.
 
Владыка отметил, что эти обстрели являются проявлением особого цинизма.
 
«Хуже всего, что снова погибли мирные жители, по меньшей мере 10 человек, еще около 60 получили ранения, среди них дети. Те из русских, кто приказывал выпустить ракеты и дроны-камикадзе, кто выполнял эти преступные приказы не являются христианами, они делают дела зла и являются служителями дьявола», — считает иерарх УПЦ.
 
Архиерей также отметил, что все оправдывающие массовые убийства украинцев так же служат сатане — лжецу и отцу лжи (Ин. 8, 44). «Все они будут отвечать перед судом Божьим за эти злодеяния», — добавил Львовский митрополит.
 
Митрополит Филарет призвал всех усилить молитву за нмногострадальный украинский народ, за защитников на передовой, которые защищают нас от врага, за здоровье и скорейшее выздоровление раненых, за тех, кто остался без крова, за тех , кто спасается за границей, за страждущих и всех, пострадавших в этой ужасной войне.
 
«Обнимем молитвой друг друга и полностью положимся на Милостивого Бога Господа нашего Иисуса Христа и отдадим свою жизнь в Его руки. Объединяемся, помогаем друг другу, немощным и больным», — добавил архиерей.
 
Также владыка поблагодарил сотрудников ГСЧС и работников муниципальных служб, которые в короткие сроки ликвидируют последствия разрушений и обеспечивают подачу электричества и воды людям.
 
«Достойно пройдем через все испытания, выстоим в истине Христовой и победим! Да благословит Господь всех нас!», — заключил митрополит Филарет.
 
В тему: Митрополит УПЦ поздравил с Днем защитников и защитниц Украины.

Тэги: Львов, УПЦ

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