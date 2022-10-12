Львову вернули свет и воду

Главное: По состоянию на утро 12 октября во Львове полностью восстановлена подача электроэнергии и водоснабжения, транспорт курсирует в обычном режиме.

Детали: Во Львове после обстрелов полностью восстановили подачу электроэнергии и воды. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Во Львове после обстрелов полностью восстановили свет и воду. Общественный транспорт тоже курсирует в обычном режиме. Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, по состоянию на утро в городе полностью восстановлена подача электроэнергии и водоснабжения. Мэрия благодарит все службы, работавших над восстановлением», — говорится в сообщении.

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