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Новости > Священники 11 епархий УПЦ отпели погибших украинских воинов

Священники 11 епархий УПЦ отпели погибших украинских воинов

Александра Кудрявцева
07.10.22 16:34
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Священники 11 епархий УПЦ отпели погибших украинских воинов

Главное: В Каменской, Волынской, Владимир-Волынской, Овручской, Мукачевской, Вознесенской, Черновицкой, Днепропетровской, Полтавской, Александрийской, Полесско-Сарненской епархиях состоялось отпевание павших воинов ВСУ, защищавших Украину от российской агрессии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования семьям и призвали молиться за упокой душ погибших защитников.

Священники Каменской епархии отпели двух павших воинов. В Козельщинской общине чин похорон воина Алексея Биланенко возглавил протоиерей благочинный Козельщанского округа Богдан Матвеев.

В Троицком храме села Гильцы чин похорон воина Игоря Никольченко возглавил протоиерей Иоанн Бобита.

В Маневичах состоялся чин похорон воина Руслана Будя. Воин погиб 24 сентября в результате вражеских артиллерийских обстрелов в Донецкой области.

В деревне Деревок Любешевского округа простились с погибшим воином Василием Макаровым. Отпевание погибшего воина совершили в местном Покровском храме. Возглавил заупокойное богослужение благочинный округа протоиерей Георгий Полищук.

В селе Дерно отпели погибшего воина Александра Тихоновского. 34-летний волынянин погиб 26 сентября, в результате ранений, полученных в результате вражеских обстрелов.

Священнослужители Владимир-Волынской епархии провели в последний путь трех Защитников Украины.

1 октября в Велимченской общине состоялось отпевание воина Владимира Редьковича. Прощались с погибшим сотни односельчан в храме в честь Двенадцати апостолов.

5 октября в храме во имя архистратига Божьего Михаила села Подгайцы был совершен чин похорон Защитника Украины Артура Омельчука, погибшего в результате вражеских обстрелов.

В этот же день духовенство Шацкого благочиния в храме в честь Рождества Богородицы поселка Шацк совершило отпевание павшего воина Иваном Цюпьяшука. 1 октября года в селе Михайловка духовенство Овручской епархии провело в последний путь погибшего воина Юрия Рафальского.

В Мукачевской епархии 2 октября прошел чин похорон Защитника Украины Ивана Лешко.

«Иван в начале сентября во время боевых действий на Херсонском направлении получил многочисленные ранения и ожоги. Проходил лечение в госпитале Днепра, а затем — во Львове. Более двух недель шла борьба за жизнь бойца. Но, к сожалению, 30 сентября сердце Ивана остановилось», — сообщает епархиальный сайт.

Чин похорон возглавил благочинный Великоберезнянского округа протоиерей Василий Ковач.

3 октября священники Черновицкой епархии спели Защитника Родины Павла Иванищука.

4 октября благочинный Павлоградского округа Днепропетровской епархии протоиерей Павел Бурлай в сослужении духовенства Павлоградского благочиния возглавил чин отпевания погибшего военнослужащего Андрея Кириченко.

Состоялось прощание с Героем в селе Булаховка Павлоградского района.

Вечная память Героям.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, что значит быть кротким.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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