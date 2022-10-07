Управделами УПЦ объяснил, что значит быть кротким

Главное: Кротость – способность человека понять и простить ближнего.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь»,об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Для современного общества добродетель кротости может показаться чем-то рудиментарным, отжившим свое время. Но кротость – это великая сила. И только эта сила, как результат смирения, способна понять и простить другого. Только кротость способна поставить в центре жизни человека не себя самого, а другого, будь то Бог или же мой ближний», -- отметил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что для кроткого человека в центре жизни всегда будет стоять Христос, как самое большое и драгоценное сокровище.

«Обладая таким сокровищем, человек перестает в чем-либо нуждаться, потому что, по словам одного известного христианского писателя, если человек живет со Христом, нужно ли ему еще что-нибудь? Не хватит ли одного этого? Ведь тот, кто имеет Бога и все остальное на свете, не богаче того, кто просто имеет Бога. Поэтому кроткий человек никогда и ни с кем не будет соперничать и потому он первый получит в наследие Царство Вечности, которое дается только долготерпеливым», - подчеркнул архиерей.

Он объяснил, что кротость как способность понять и простить ближнего – результат смирения.

«Смирение, как мы помним, характеризуется способностью поставить в центре своей жизни Бога или другого человека. Можно себе представить, какой была бы наша жизнь, если бы все мы были способны принимать, понимать и прощать друг друга. Рай начался бы уже здесь, на Земле. Поэтому святитель Василий Великий учит: «Кротость есть величайшая из добродетелей и потому причислена к блаженствам... ибо кроткие “наследуют землюˮ (Мф. 5:5). Эта земля – Небесный Иерусалим, она не бывает добычей состязающихся, но предоставлена в наследие долготерпеливым и кротким», - подытожил управделами УПЦ.

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