Бизнес на крови или как украинские рестораторы спонсируют оккупантов, — СМИ

Пока вооруженные силы Украины освобождает нашу землю от российских оккупантов, некоторые украинские бизнесмены считают вполне нормальным открывать рестораны в России и спонсировать путинскую войну. Об этом сообщает ТСН.

Как пишет издание, владелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков оказался причастен к финансированию российской агрессии против Украины.

Как сообщили в Национальной полиции, его компания выводила средства в российскую федерацию даже после 24 февраля. Также оказалось немало других нарушений.

Оперативники Нацполиции при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры осуществляют документирование участников преступной группировки, действия которых направлены на подрыв национальной безопасности и поддержание государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины.

«В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору», — сообщили в Нацполиции.

Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России. Известно, что накануне вторжения России Федотенков покинул территорию Украины и до сих пор скрывается за границей. Раньше ему удавалось находить «крышу» среди коррупционеров в погонах. Партнерами по ресторанному бизнесу Дмитрия Федотенкова являются рестораторы Сергей Матвиенко и Вадим Павленко — один из экс-основателей «Козырной карты» имеющий, по данным СМИ, богатое криминальное прошлое.