В Новой Каховке исчезли российские военные, — Хлань

Главное: Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что в Новой Каховке пропали российские военные. Вероятно, их отправили на Берислав.

Детали: В Новой Каховке Херсонской области исчезли российские захватчики. Об этом в Facebook сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

«Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят, не имеют выручки. Хотя обычно там собираются очереди, для них это большой деликатес», — написал он.

«По предварительной информации, всех отправили в Берислав, где „ничего не происходит и паники нет“. Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой», — говорится в сообщении.

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