Стало известно, сколько населенных пунктов на Херсонщине ВСУ освободили всего за неделю

Главное: С 1 октября в Херсонской области ВСУ освободили 29 населенных пунктов. Российские военные пытаются контратаковать, чтобы восстановить утраченные позиции.

Детали: Вооруженные силы Украины с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал во время онлайн-брифинга.

«На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и восстановить утраченные позиции. С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль», — подчеркнул Громов.

В тему: С начала октября украинские военные освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области.